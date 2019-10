Carro invadiu pista contrária antes de colidir com caminhão, diz PRF

Um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (04) na BR-316, município de Monsenhor Gil vitimou 3 pessoas. Segundo apuração da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo Hyundai HB20 colidiu frontalmente com um caminhão carregado de tijolos quando trafegava em faixa contrária. Com o impacto, o veículo de passeio ficou bastante danificado e a carga acabou tombando na ribanceira da pista.

As vítimas foram identificadas como Thiago Andrade, 25 anos, Thamirys Andrade, 24 anos, e a psicóloga Santana Andrade, 47 anos. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves.

Com o impacto, o condutor do veículo de passeio morreu ainda no local, bem como a psicóloga. Thamirys chegou a ser resgatada com vida, mas morreu a caminho do hospital.

O motorista ficou com o corpo preso nas ferragens. No momento do acidente, as condições meteorológicas era de chuva fina no local. A PRF ainda verifica o que possivelmente pode ter causado o acidente.



Acidente vitimou 3 pessoas nesta sexta. (Foto: Nucom/PRF/PI)





Com informações do Nucom/PRF-PIRodrigo Antunes