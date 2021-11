Colisão entre caminhões deixa motorista ferido na BR 343

Uma colisão traseira entre dois caminhões deixou um motorista de 51 anos ferido nesse sábado (13), na BR 343, no município de Campo Maior, no Norte do Piauí. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado com ferimentos leves ao Hospital Regional de Campo Maior.

Um caminhão modelo FORD/CARGO, conduzido por um homem de 32 anos, trafegava pela rodovia federal no momento que reduziu a velocidade para passar por uma lombada. O segundo caminhão modelo M.BENZ/ATEGO que seguia logo atrás não conseguiu parar e colidiu violentamente.

Foto: Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que esse foi o motivo do acidente. “Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram que o veículo reduziu a velocidade para passar sobre uma lombada quando foi colidido pelo veículo M.BENZ/ATEGO que seguia logo atrás. Segundo os PRFs que atenderam ao acidente, a causa principal da colisão traseira foi a ausência de reação do condutor do veículo M.BENZ/ATEGO”, disse a PRF em comunicado.

