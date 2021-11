Acusado de matar mototaxista a pedradas é preso pela 2ª vez em Campo Maior

Um homem de 31 anos – que não teve a identidade revelada – foi preso nessa sexta-feira (12), no bairro Cidade Nova, na cidade de Campo Maior. Ele é acusado de ter matado a predadas o mototaxista Antônio Francisco de Oliveira, em setembro deste ano.



A prisão foi realizada por policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com o major Etevaldo Oliveira, essa é segunda vez que o homem é preso. No dia do crime ele havia sido detido, mas foi liberado por falta de provas.

Foto: Divulgação/PM

O homem tem passagens por roubo e tráfico de drogas. Desta vez, ele foi detido após cumprimento de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Comarca de Campo Maior.

A Polícia Militar segue em diligências para prender outra pessoa que teria participado do assassinado do mototaxista. Até o fechamento desta matéria, ele não havia sido localizado.

