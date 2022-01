Cinco pessoas são presas por adulteração de veículos e documentos em Teresina

Cinco pessoas foram presas após a Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), cumprir dois mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira. A abordagem ocorreu no Conjunto Redonda, bairro Colorado, zona Sudeste da capital, devido a investigação de adulteração de veículos e documentos de veículos falsificados.



(Foto: Divulgação/Polinter)

Segundo informações da polícia, dentro das residências foram encontrados materiais de adulteração de veículo, como máquina de solda, furadeira, lixadeira, além de placas falsificadas de motos. Também foi apreendida uma arma de fogo espingarda, bem como entorpecentes do tipo maconha e um veículo Citroen.



Foram encontrados ainda diversos documentos falsificados de veículos, inclusive dois destes ainda em branco, os quais foram furtados de um lote do DETRAN PI.

(Foto: Divulgação/Polinter) Os suspeitos estão sendo autuados na Polinter pelos crimes de Associação Criminosa, Tráfico de Drogas, Receptação Qualificada de Documento Público, Falsificação de Documento Público e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo.

Após o término dos procedimentos, os presos autuados foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina.



