Homem é preso suspeito de alugar armas para criminosos no bairro Água Mineral

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso, na noite desta terça-feira (11), suspeito de alugar armas de fogo para assaltantes praticarem crimes. A prisão ocorreu no bairro Água Mineral, zona Norte de Teresina.

Foto: Divulgação/PM

Segundo informações da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, o homem possuía três armas de fogo em casa, sendo uma espingarda, um revólver calibre 38 e uma pistola. O suspeito chegava a gravar vídeos demonstrando como utilizar o armamento. Em uma das gravações é possível ver ele dando disparos para cima.

Foto: Divulgação/PM



De acordo com a polícia, cada arma era alugada por R$ 1 mil para criminosos da zona Norte.

Na residência do suspeito a polícia conseguiu localizar as três armas, além de munições e dinheiro. As investigações irão continuar com o objetivo de identificar as pessoas que alugavam o armamento para o cometimento de crimes.