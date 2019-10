Casal é preso com arma artesanal após realizar assalto em Teresina

Um casal não identificado foi preso por volta de meio-dia desta terça-feira (29) após realizar um assalto no bairro Aroeiras, em Teresina. A dupla estava em uma motocicleta com registro de furto e/ou roubo e teria roubado o celular de um popular.

PRF faz perseguição policial em alta velocidade no PI; Veja vídeo

Moto roubada apreendida com a dupla. (Foto: Divulgação/PM)

Os dois foram presos em flagrante por um policial do 11º BPM de Timon que passava pelo local e presenciou o crime. O soldado Gregório Alves, lotado no Batalhão de Timon, explica que mesmo de folga, decidiu iniciar a perseguição aos suspeitos ao presenciar o assalto. O casal foi preso pelo militar a poucos metros do local do crime.

Com o casal, o policial militar encontrou uma arma de fogo artesanal calibre 38 e o celular da vítima. A motocicleta roubada também foi recuperada. A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes de Teresina.





Nathalia Amaral