Carro bate em árvore e deixa três pessoas feridas na zona Leste de Teresina

Um grave acidente ocorrido no final da noite de ontem (23) no bairro Ininga, zona Leste de Teresina, deixou três pessoas feridas. Um veículo de cor branca colidiu com uma árvore próximo ao muro da Universidade Federal do Piauí, após o motorista perder o controle do volante. A informação foi repassada pelo subtenente Gilson, da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran).



“Não pudemos constatar o que causou a perda do controle da direção e a colisão, porque as vítimas tiveram que ser rapidamente encaminhadas ao hospital devido aos ferimentos. Não conseguimos realizar o bafômetro para saber se o condutor estaria ou não dirigindo sob efeito de bebida”, explicou o subtenente.



A Ciptran não informou os nomes das vítimas, mas disse que se tratava de uma mulher e dois homens. A colisão com a árvore foi violenta, o que deixou a parte dianteira do veículo completamente destruída. A Polícia Militar também evitou dizer se o motorista estaria trafegando em alta velocidade quando perdeu o controle do volante.

“É a perícia que vai dizer isso, então tem que aguardar a conclusão e o resultado. O fato é que a batida foi forte, mas as vítimas saíram com vida. Isolamos a área e encaminhamos o atendimento às vítimas, que era o mais urgente no momento”, finalizou o subtenente Gilson.

