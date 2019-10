Acidente entre caminhão e motocicleta deixa um ferido no bairro Saci

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou pelo menos uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira (28), no bairro Saci, na zona Sul de Teresina. Por causa da colisão, houve o bloqueio temporário da entrada da avenida principal do Saci.

De acordo com as primeiras informações, a colisão aconteceu por volta das 15h50, quando o caminheiro fez a curva para entrar na Avenida Dr. Luís Pires Chaves, conhecida como principal do bairro Saci. Com o impacto, a motocicleta acabou parando debaixo do caminhão. A vítima identificada como José Ribamar Gomes Silva teve apenas ferimentos leves. O caminhoneiro José Airton Alves Silva saiu ileso do acidente e prestou socorro a Ribamar.





Acidente no bairro Saci deixa ao menos um ferido. Foto: O Dia





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima. Até a remoção da motocicleta e do veículo acidentado, agentes da Strans orientaram motoristas no trecho, que deve ser totalmente liberado às 17h30.





Motociclista é resgatado com vida. Foto: Chico Filho

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para lavar a pista que estava com óleo e eliminar as chances de incêndios nos veículos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia