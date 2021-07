Campo Maior: Colombiano esfaqueia ex-namorado de companheira por ciúmes

Um colombiano identificado como Carlos Alberto Borreiro Astudillo, 28 anos, foi esfaqueado durante uma briga com um colega também colombiano na tarde deste domingo (25) em Campo Maior. Os dois teriam discutido por ciúmes da namorada de um deles. Segundo a polícia, Carlos Alberto é ex-namorado de Ângela Natália Grattz Claros. Já o autor da facada, identificado apenas como Cristian, é o atual namorado da mulher.

Quem explica melhor é o major Etevaldo Silva, comandante do 15º BPM de Campo Maior: “A briga foi motivada por questões envolvendo ciúmes. O Cristian acabou esfaqueando o Carlos Alberto porque, ao que consta, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento com Ângela e ficava sempre por perto. Não sabemos ao certo quem começou a briga: se o ex que provocou ou se o atual que se incomodou com a presença do ex”, relatou.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

A discussão aconteceu em uma residência na Rua Coronel Antônio Maria, no Centro de Campo Maior. Carlos Alberto foi socorrido pelo SAMU e trazido para Teresina. Segundo a PM, ele estava fora de perigo. As facadas o atingiram no braço, peito e abdômen. Já Cristian fugiu logo após o crime está sendo procurado pela PM.

“A vítima registrou BO e as medidas estão sendo tomadas a partir de agora na Polícia Civil. Fizemos diligências, mas ele ainda não foi localizado. Montamos barreiras nas entradas da cidade, inclusive fomos em direção a Cabeceiras, que foi o destino que ele tomou segundo os populares, mas até agora não o encontramos”, finaliza o major Etevaldo.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Campo Maior.

