Briga de família termina com cantor esfaqueado em União

O cantor unionense Fernando Silva, o Astro Rei, foi vítima de lesão corporal nesta terça-feira (06) durante uma briga de família. Fernando foi esfaqueado pelo próprio cunhado, identificado pelas iniciais A.F.S.G, enquanto discutiam. O fato aconteceu no final da manhã no bairro Tranqueiras, em União.



De acordo com o tenente Zenon, comandante da PM da cidade, Francisco e o cunhado são vizinhos e teriam se desentendido e iniciado uma briga. Os dois terminaram feridos com arma branca. “Eles travaram uma luta corporal, houve agressões e um acabou esfaqueando o outro. Os dois foram encaminhados para o hospital com ferimentos e as facas usada foram apreendidas”, explicou o comandante.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

Após serem liberados pelo hospital, Fernando Silva e se cunhado serão apresentados no 20º DP de União para os procedimentos legais da investigação. Os dois devem responder por crime de lesão corporal.

