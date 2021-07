Bando explode cofre em posto de combustível na cidade de Timon

Bandidos fortemente armados explodiram o cofre de um posto de combustível localizado na cidade de Timon, Maranhão. O crime foi cometido na madrugada desta segunda-feira (14) e o impacto da detonação dos explosivos foi tão forte que destruiu parte da estrutura do estabelecimento.



Leia também: Polícia prende assaltantes de bancos e desarticula quadrilha em Teresina



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A informação oi confirmada pela capitã Ibiapina, do 11º BPM de Timon. De acordo com a PM, os criminosos fugiram sem levar nada e esta seria a sexta vez que eles tentam detonar o cofre do estabelecimento. “Eles não obtiveram êxito, não fizeram vítimas e causaram apenas danos materiais.”, explicou a capitã.

A PM não tem informações sobre o destino que eles tomaram na fuga, mas está realizando bloqueios nas entradas e saídas da cidade, inclusive nos locais de acesso a Teresina. Guarnições estão em ronda tentando localizar os indivíduos.





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!