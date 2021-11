Assaltantes são assassinados ao tentar roubar loja de açaí no bairro Aeroporto

Uma tentativa de assalto a uma loja de açaí localizada na Avenida Roraima, bairro Aeroporto, terminou com duas pessoas mortas. O crime aconteceu por volta das 21 horas desta segunda-feira (29). De acordo com a polícia, os suspeitos estavam armados e renderam os clientes no local, quando foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo. Ainda não se sabe de onde os tiros partiram.



Criminosos foram surpreendidos pelos disparos quando anunciaram o assalto - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais do 9º BPM estiveram no local fazendo o isolamento da área. De acordo com o relatório de ocorrência, os assaltantes chegaram à loja em um carro, entraram se passando por clientes e, então anunciaram o assalto. Uma terceira pessoa ficou do lado de fora no veículo, dando apoio aos criminosos. Ao ouvir os disparos, o carro se evadiu do local. A PM realizou buscas na região, mas nenhum veículo com as descrições repassadas pelas testemunhas foi encontrado.

As armas utilizadas pelos assaltantes, dois revólveres calibre 32 municiados, foram apreendidos.



Armas apreendidas em poder dos assaltantes - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados e estiveram no local para proceder com a perícia e a identificação dos assaltantes. Os dois foram identificados como sendo André e João Vitor e ambos já tinham passagens anteriores pela polícia. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

