Após transferência, CEIP está com mais do que o dobro de sua capacidade

A transferência de 58 adolescentes do Centro Educacional Masculino (CEM) para o Centro de Internação Provisória (CEIP) aumentou consideravelmente a quantidade de menores infratores no local, que passou a atender mais do que o dobro de sua capacidade. A operação foi realizada após rebelião no CEM na última quarta-feira (29).



Segundo o diretor do CEIP, Gleydson Batista, o prédio tem a estrutura para comportar apenas 48 adolescentes, mas já estava trabalhando 60 menores antes da transferência. Agora, ao todo são 115 menores no local. Três internos fugiram na madrugada do último sábado (01).

“Recebemos os menores do CEM porque não tem onde colocar esses adolescentes, estamos nos solidarizando com o pessoal do CEM porque lá ficou tudo destruído depois do ocorrido esta semana. Essa superlotação é culpa deles, que destruíram tudo”, disse Gleydson Batista.

Com o aumento do número de internos, a direção precisou reforçar a segurança do Centro. “Cresceu o número de ronda feitas pela Polícia Militar, inclusive, com viaturas no local, aumentamos também o efetivo de socieducadores. Foram tomadas algumas medidas que fogem da normalidade da casa. A normalidade do CEIP é uma, e a do CEM é outra. Quando chegaram, mudou toda a rotina da gente”, esclareceu o diretor.

O CEM também estava com adolescentes além de sua capacidade. No momento da rebelião 135 jovens estavam apreendidos, sendo que o prédio possui capacidade máxima para apenas 91 adolescentes.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Menores continuam foragidos

Os três menores que fugiram do CEIP, que fica na zona Sudeste da Capital, ainda não foram recapturados. De acordo com o diretor do local, uma equipe da Secretaria Estadual da Assistência Social (SASC) acompanha as buscas que estão sendo realizadas por viaturas da Polícia Militar.

Os adolescentes, todos com 18 anos, fugiram após serrarem a grade do alojamento. Segundo Gleydson Batista, apenas os três estavam no mesmo espaço e, por isso, não houve mais ocorrências. Dois dos três menores são acusados de latrocínio e outro de roubo qualificado.

No momento da fuga, durante a madrugada deste sábado (01), haviam 12 socioeducadores e a guarda policial que fica na conferência externa do CEIP.

Ithyara Borges