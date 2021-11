Adolescente é encontrado morto às margens de avenida na zona Sul de Teresina

A Polícia Civil está investigando a morte um jovem de 16 anos que foi encontrado sem vida na Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina, no começo da noite deste domingo (16). Identificado apenas como Stanley, ele teve seu corpo achado por populares às margens um matagal localizado na Avenida José Soares.

Foto ilustrativa: Elias Fontinele/O Dia

De acordo com o relatório de ocorrência do 17º BPM, o corpo já apresentava sinais de putrefação, o que leva a crer que ele tenha sido deixado no local há dias. A guarnição esteve no local acionada por populares e fez o isolamento da área. A perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa compareceu para colher as primeiras informações, mas, até o momento, não se sabe a motivação do crime nem quem teria praticado.

O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

