Mulher é assassinada e corpo é encontrado em estrada na zona Leste de Teresina

O corpo de uma mulher, que ainda não teve a identidade confirmada, foi encontrado por volta das 7h30 deste domingo (03) em uma estrada vicinal no bairro Aroeiras, zona Leste de Teresina. Segundo a viatura do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atendeu a ocorrência, um morador que passava no local avistou o corpo da mulher e chamou a polícia.

Ainda não é possível saber como a mulher foi assassinada, nem que horas o crime aconteceu. De acordo com a polícia, a vítima não estava com nenhum documento de identificação ou pertence. Por ser uma estrada de terra, o local é deserto e matagal ao redor.



Além da Polícia Militar, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que está investigando o crime, esteve no local para isolar a área. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.



