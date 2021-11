Adolescente ameaça criança de 10 anos com faca e comete estupro em Oeiras

As Polícias Civil e Militar conseguiram efetuar a apreensão do adolescente de 17 anos acusado de estuprar uma criança de apenas 10 anos na cidade de Oeiras, Sul do Piauí. O crime aconteceu nesta quarta-feira (17) na casa da vítima enquanto a mãe dela estava no trabalho. O rapaz, bateu à porta da menina, ameaçou-a com uma faca e cometeu o crime, fugindo logo em seguida.



Em conversa com a reportagem de O Dia, o major Santos, do 14º BPM de Oeiras, relatou que o adolescente era conhecido no bairro da vítima e que tinha um tio que morava no local. Ele teria se aproveitado disso para praticar o crime. “A gente supõe que ele já sabia a rotina da mãe da vítima e ele aproveitou que a mãe dela tinha saído para trabalhar e adentrou na casa, pediu água e, já de posse de uma faca de mesa, obrigou a criança a manter relações sexuais com ele. Ele chegou a consumar o estupro”, relatou o major.



Foto: O Dia

Após o cometimento do crime, o adolescente fugiu e a criança procurou a casa de uma tia, que também morava próximo, e relatou a ela o que lhe tinha acontecido. Imediatamente, a mulher acionou a mãe da criança e se dirigiram até a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e tomar as primeiras providências para o acolhimento e a tomada de depoimento da criança.

O major Santo explicou que a menina informou o nome do adolescente durante o relato prestado à polícia. De posse das informações do suspeito, a Polícia Civil acionou a PM e, juntas, iniciaram as diligências para localizá-lo.

“Como ele era uma pessoa conhecida na região, a própria população nos ajudou no sentido de dar apoio nas buscas e repassar informações sobre o paradeiro dele. Fomos averiguar no local indicado e conseguimos apreendê-lo. Ele ainda tentou se evadir pulando o muro do quintal, mas já estava cercado e não teve como ir longe”, ressaltou o major Santos.

O adolescente foi encaminhado à delegacia, onde segue apreendido. A PM de Oeiras informou que ele já tinha diversos antecedentes criminais e respondia por atos infracionais como roubo, furto e violência doméstica.

