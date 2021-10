Polícia Federal faz buscas por estudante de medicina acusado de estuprar irmãs e primas

O estudante de medicina Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 22 anos, acusado de ter estuprado duas primas e duas irmãs em Teresina, está sendo procurado pela Polícia Federal. A PF entrou nas buscas pelo acusado, por conta do risco de que ele fuja do país para o exterior.

A informação foi confirmada pela própria Polícia Federal por meio de nota na manhã desta quarta-feira (13). Com o acionamento da PF sobre a possibilidade de fuga de Marcos Vitor do Brasil, todas as fronteiras aéreas e terrestres foram comunicadas e se encontram em alerta.

O mandado de prisão preventiva contra Marcos Vitor foi expedido pelo juiz Valdemar Ferreira, da Central de Inquéritos de Teresina, nesta terça-feira (12). O processo, no entanto, segue em segredo de justiça. Sem conseguir localizar o acusado, a polícia está pedindo a ajuda da população, que pode fazer denúncias através do número (86) 3216-5225, caso tenha informações sobre o paradeiro do estudante.



Marcos Vitor estava residindo em Manaus, Estado do Amazonas, cursando Medicina em uma faculdade particular. Ele vem sendo procurado pela Polícia Civil do Piauí desde que a denúncia de abuso sexual praticado contra as primas e as irmãs veio à tona, no final de setembro. Quem denunciou Marcos Vitor foi a própria mãe de uma das vítimas.



“Tudo começou quando minha filha tinha 5 anos. Ela nos contou a situação em julho. Nós investigamos e descobrimos outras vítimas, que são primas dela. Ele é da família, é enteado da minha irmã, irmão das outras vítimas e primo também. Não tínhamos suspeita dele, ele era alguém que tínhamos como sobrinho, nós tínhamos plena confiança nele”, disse Priscila Campos ao denunciar Marcos Vitor.

Desde então, a Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (DPCA), vem tentando intimar o estudante de medicina, mas até o momento ele não foi localizado. Ele chegou a ser procurado em sua residência em Manaus, mas não foi encontrado. As buscas também aconteceram na casa da mãe dele, mas também sem sucesso.

Nesta quarta-feira (13), a Polícia Federal se juntou à Polícia Civil para dar apoio operacional nas buscas por Marcos Vitor.

