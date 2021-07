Acusado de matar morador de rua em Teresina vai à júri popular nesta sexta (18)

Acusado deassassinar a facadas o morador de rua Evando Da Conceição Santos, 30 anos,Fernando Pereira Santos vai à júri popular nesta sexta-feira (18) após dois anos. O crime aconteceu na Praça da Bandeira, no centro de Teresina, no dia 13 de maio de 2019. O julgamento acontece a partir das 9h na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, por volta das 01h10min, no Teatro de Arena localizado na Praça da Bandeira, Bebezão, como é mais conhecido o réu, assassinou a vítima a facadas por motivo fútil, à traição e impossibilitando qualquer defesa da vítima.

As investigações apontaram que Fernando discutia com mulheres que estavam se prostituindo no Teatro de Arena, situado na Praça da Bandeira, momento em que a vítima Evando da Conceição Santos se aproximou e intercedeu na discussão, em defesa das mulheres. Diante disso, Fernando cessou a discussão e a vítima se virou de costas. A polícia apurou que motivado pela discussão, “Bebezão” sacou uma faca e desferiu diversos golpes contra as costas de Evando.

Foto: Divulgação / TJPI

Uma das testemunhas arroladas no processo afirmou durante as investigações que o acusado se dizia que já tinha matado cinco pessoas e que a polícia não ia prendê-lo e que foi informado pelos moradores de rua que ele intencionou somente demonstrar poder na região do centro para causar temor aos demais moradores de rua e andarilhos da localidade.

Por outro lado, Bebezão negou a autoria do delito, porém, diante dos policiais que realizaram sua prisão confessou ter sido ele o autor dos golpes desferidos contra a vítima para se defender da agressão que a vítima arremessava pedras e lhe ameaçando com pau e faca.

