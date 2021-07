Após ser expulso de casa, homem tem moto incendiada por facção em Teresina

Uma família foi expulsa da própria casa na noite dessa quarta-feira (21) na região da Favela da Prainha, no bairro São Pedro, na Zona Sul de Teresina. De acordo com a Polícia Civil, membros da fação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) chegaram ao local por volta das 20h e expulsaram o casal e os filhos. Além disso, os criminosos incendiaram uma motocicleta que o rapaz havia pedido emprestada.







Fotos: Jailson Soares/ODIA

“O cidadão procurou a Delegacia Geral hoje e comunicou que a moto estava na Rua Felicidade, no bairro São Pedro. Até então ele não havia informado que ela estava totalmente queimada. Nós do 3º DP viemos até o local e constatamos o fato. O rapaz pediu essa motocicleta emprestada a um amigo e os criminosos expulsaram a família dele e depois atearam fogo no veículo”, disse Hilton Barbosa, chefe de investigação do 3º Distrito Policial.

A família não tinha envolvimento com o crime. Ainda de acordo com Barbosa, o dono da motocicleta também esteve no local e disse que o veículo teve perda total.

“Ele falou que ia deixá-la no local, pois não valia a pena tentar recuperar. Vamos atuar firme para coibir ações criminosas nesse local. O cidadão que teve a família expulsa procurou a polícia para tomar as devidas providências. A polícia dará uma resposta rápidas a esses marginais”, completou.

Na tarde desta quarta-feira, os policiais continuaram com as diligencias para prender os suspeitos do crime. Até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso.

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!