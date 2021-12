Acidente na BR-343 deixa duas pessoas gravemente feridas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada a atender a ocorrência de um acidente que aconteceu por volta das 14 horas deste sábado (11) na BR-343, altura do Km 344 em Teresina. Um veículo modelo Fiat Siena se envolveu em uma colisão com uma motocicleta e um carro modelo Fiat Punto deixando duas pessoas gravemente feridas. O motorista deste último automóvel, um homem de 27 anos, saiu ileso.



De acordo com a PRF, que esteve no local para fazer a perícia, Fiat Siena tentou realizar uma manobra de retorno sem a devida atenção e foi atingido na lateral pela motocicleta. Logo em seguida, o Fiat Punto, que não conseguiu frear a tempo, colidiu na traseira da moto. O motorista do Siena fugiu do local e o veículo foi recolhido pela polícia.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Os dois feridos graves estavam na moto. Eles foram socorridos por uma ambulância do SAMU e foram encaminhados em estado grave ao HUT. Já o motorista do Fiat Punto, que ficou no local do acidente, passou por teste do bafômetro, que acusou negativo para a presença de álcool no organismo.

A causa do acidente foi apontada como tendo sido a manobra indevida feita pelo motorista do Fiat Siena. O caso está sendo apurado para que a polícia chegue na identificação e na localização do condutor do carro.

Com informações da PRF-PI