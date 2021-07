Piauí: Acidentes em rodovias federais deixaram 53 mortos no primeiro semestre

As estradas federais que contam o Piauí registraram durante o primeiro semestre deste ano um total de 53 mortes, segundo um balanço divulgado na tarde desta quarta-feira (7) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O número representa uma queda de 7% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 57 óbitos.

Por outro lado, a quantidade de acidentes sofreu um leve acréscimo de 1% no mesmo comparativo. Desde o início de 2021 foram 526 acidentes, sendo 181 de natureza grave, 541 feridos. Houve queda também de 0,5 % nos acidentes grave, 3,3 % na quantidade de feridos.

Foto: Arquivo

A PRF analisou ainda as características e os tipos de acidentes graves. Segundo o levantamento, 26,5% dos casos foram Colisão Transversal, 15,5 % Colisão Frontal e 13,8 % Colisão Traseira. Já os acidentes que levaram a mortes foram do tipo Colisão Frontal (30,2 %), Colisão Transversal(18,9 %) e Atropelamento de Pedestre (15,1 %).

Causas

De acordo com a PRF, os principais motivos das mortes nas rodovias federais no primeiro semestre foram: transitar pela Contramão, falta de atenção no momento de ingressar na rodovia e a ultrapassagem indevida.

BRs mais violentas

A BR 135, no sul do estado, é a mais perigosa do estado quando considerado relação de vítimas fatais com a quantidade de acidentes.

A BR 343, por outro lado, foi responsável por 37% dos acidentes. A BR 316 (32%) vem logo depois e é seguida pela BR 135 (13,3 %). No caso de vítimas fatais, a rodovia que mais concentra esse tipo de vítima é a BR 343(35,8 %), seguido da BR 135(22,6 %) e da BR 316(15,0 %).

