Acidente deixa casal de motoqueiros ferido na avenida Duque de Caxias

Um acidente na tarde desta quinta-feira (22) na avenida Duque de Caxias, no bairro Real Copagre, zona de Teresina, deixou um casal de motoqueiros com graves lesões. O homem, que não teve a identidade revelada, sofreu várias fraturas no rosto, enquanto a mulher pode ter fraturado um dos braços.

Leia também: Homem morre ao dormir e perder controle de carro na BR 316 em Valença do Piauí

De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, um caminhão parou no semáforo, o motoqueiro que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou colidindo na traseira do veículo. “O sinal ficou amarelo, o caminhão parou e o motoqueiro com a moto praticamente sem freio colidiu na traseira do caminhão”, resumiu um popular.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Foto: Jailson Soares / O Dia

O motorista do caminhão fugiu do local o acidente sem prestar socorro às vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o casal para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT)

Moradores das proximidades relatam que esse tipo de acidente é comum no local. “Esses acidentes aqui são constantes devido o semáforo não ter um redutor de velocidade. A via era dupla e agora piorou porque botaram só uma. Isso aqui é constante”, disse um dos moradores.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!