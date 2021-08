Delegado de Parnaíba é preso por estupro de vulnerável

O delegado da cidade de Parnaíba, Fábio Behring, foi preso pela nesta terça-feira (17) acusado de estupro de vulnerável. A informação foi confirmada pelo delegado Jetan Pinheiro, corregedor geral da Polícia Civil do Piauí.

De acordo com Jetan Pinheiro, foi cumprido um mandado de prisão requerido pelo Ministério Público e Fábio foi preso quando chegava para o trabalho. O crime teria ocorrido no ano passado, quando ele respondia pela delegacia do município de Buriti dos Lopes.

Procurada pela reportagem do PortalODIA.com, a delegada Adília Klein, responsável pela prisão de Fábio Behring, disse que o processo segue em segredo de justiça e, por isto, não pode dar mais detalhes sobre o caso.



O delegado atuava na Delegacia de Buriti dos Lopes quando aconteceu o crime, segundo a polícia - Foto: Reprodução/O Dia TV

Entenda

A investigação contra o delegado Fábio Behring iniciou em dezembro de 2020, quando a Polícia Civil recebeu a denúncia feita pela família da adolescente vítima do estupro. Na ocasião, a Corregedoria da Polícia acabou sendo provocada e cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do delegado. No local, foi apreendida uma arma do Estado do Amazonas que não estava registrada no nome do delegado. Ele chegou a ser autuado por porte irregular de arma de fogo e ainda responde ao processo.

Apesar da denúncia e da autuação pelo porte indevido de arma, o delegado Fábio Behring seguia no exercício de sua função, estando atuando no momento na Delegacia de Parnaíba.

Ithyara Borges

