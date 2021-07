O humorista piauiense Whindersson Nunes passou por nova cirurgia. Em postagem nas redes sociais o humorista informou aos fãs que se trata do mesmo problema que o acometeu em abril de 2019.

"Lembra da cirurgia no tóba que eu fiz uma vez??? Pois tive q fazer de novo! 😫😫😫 Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo q pisei na merda do cachorro 😡", escreveu o humorista em tom de piada.









Compartilhar no

Da Redação

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!