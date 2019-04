Whindersson Nunes informa aos fãs que fará cirurgia de urgência

O humorista Whindersson Nunes, 24, usou suas redes sociais nesta terça-feira (16) para informar aos fãs que será submetido a uma cirurgia ainda nesta tarde. Junto à informação, ele publicou uma foto com um avental de hospital, deixando o bumbum a mostra.



Nunes não deu mais detalhes sobre a cirurgia, dizendo apenas que será no ânus e em caráter de urgência. "Eu estava sentindo uma dor na beirada do 'forébis', fui no médico e ele disse que tinha que operar urgente! Mas era só o que me faltava", postou ele em sua conta no Instagram.

Vários famosos comentaram: "O Brasil te espera amigo, sem você o riso não tem tanta graça", afirmou o humorista Carlinhos Maia; "Muita saudade de tu! Recupere-se, mas não deixe a gente!", comentou a cantora Claudia Leitte; "Orando e torcendo pra você ficar feliz outra vez", disse Preta Gil.

A publicação do humorista acontece após dias após um longo desabafo sobre a dificuldade de lidar com a fama e a tristeza contra a qual tem lutado há anos. Desde então, ele estava longe das redes sociais, tendo aparecido apenas nos stories da mulher, a cantora Luisa Sonza, 20, no último domingo (14).

Nesta terça, ele voltou a falar sobre o momento difícil: "Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é! Vocês devem ter visto que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo estarei de volta cheio de história".

"Te amo minha razão de vida! Tamo junto sempre!", comentou sua esposa nessa terça. No último final de semana, após Nunes falar sobre o momento difícil que está passando ela também já tinha se declarado a ele: "Tudo vai ficar bem... É eu e tu e tu e eu pro resto da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, pra sempre", escreveu.

Nunes, que ficou famoso por seus vídeos de humor no YouTube está atualmente no ar com a série "Os Roni", na Multishow, ao lado de Tirullipa, 34, e Carlinhos Maia, 24. Ele também afirmou recentemente que pretende gravar um filme de ação ao lado de Tirullipa no estilo de "A Hora do Rush", do Jackie Chan.

Folhapress