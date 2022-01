Wellington Dias reforça recomendações sobre festas de carnaval

Devido às medidas de combate à Covid-19, as festas de Carnaval, que geram bastante aglomeração todos os anos, estão sendo proibidas em diversos estados do Brasil. No Piauí, o governo publicou um decreto vedando o financiamento ou apoio a festividades e eventos pré-carnavalescos ou carnavalescos deste ano.

Em entrevista ao UOL, representando o Fórum dos Governadores, Wellington Dias afirmou que o Piauí irá seguir as recomendações e as medidas de prevenção contra a disseminação do vírus. “A recomendação para todo o Brasil é evitar eventos maiores e permitir eventos menores seguindo as recomendações de cada estado", afirma.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação Social (Ccom), todas as decisões dependem dos estudos do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública (COE) que, de acordo com a avaliação epidemiológica do Estado, destacam os protocolos que devem ser seguidos.

Fiscalização

Ao ser procurada pela equipe de reportagem do Portal O Dia, a Vigilância Sanitária de Teresina afirmou que ainda não há um planejamento para fiscalização de possíveis festas de Carnaval privadas. Segundo o órgão, “por enquanto não há nada definido”.

