O governador Wellington Dias, diagnosticado com Covid-19 e em isolamento na Escócia, realizou uma bateria de exames nesse sábado (13) na cidade de Glasgow para averiguar as complicações da doença. O chefe do Executivo piauiense não apresentou problemas nos pulmões e não foram identificadas infecções.

“Olá, juventude! Hoje realizei vários exames aqui em Glasgow: raio-X do pulmão, elecardiograma, saturação e hemogramas. Pelos resultados, nenhum problema no pulmão, nenhum problema cardíaco e nenhuma infecção foi encontrada”, comunicou Dias em postagem nas redes sociais.

Wellington publicou ainda uma foto no consultório médico e comentou que a equipe médica concluiu que as duas doses da vacina evitou maiores complicações provocadas pelo novo coronavírus.

Foto: Reprodução / Instagram

“A médica, Linda, que foi muito simpática, examinou e analisou os exames e concorda comigo que as duas doses da vacina que já tomei amenizaram os efeitos do Coronavírus no meu corpo”, escreveu.

O governador reforçou a necessidade da vacinação contra a Covid-19 e a importância do retorno da população para a segunda dose e a dose de reforço, para quem já tem direito. “A vacina está salvando a minha vida e pode salvar a sua que ainda não tomou. Graças a Deus estou bem!”, finalizou.

Wellington Dias foi diagnosticado com a doença na última quinta-feira (11) enquanto participava, na Escócia, da COP22. Na sexta-feira (12), a Assembleia Legislativa aprovou a licença do governador até o dia 28 de novembro para que ele cumpra a medida de isolamento no Reino Unido antes de retornar ao Brasil.

