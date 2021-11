Com Covid, Wellington pode ficar na Escócia até o dia 28 de novembro

O Governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa do Piauí o pedido de extensão do afastamento do Governador Wellington Dias até o dia 28 de Novembro em decorrência da contaminação por Covid-19. Na última quinta (11) Wellington anunciou nas redes sociais que testou positivo para Covid durante os testes de rotina na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas 2021 (COP26), na Escócia. Hoje os deputados irão se reunir de forma emergencial para votar o afastamento do governador, que pode ficar na Escócia até o dia 28.



De acordo com o pedido de afastamento inicial o Governador ficaria fora do governo até o próximo dia 15 de Novembro, porém com o teste positivo, Wellington Dias terá que permanecer mais trezes dias no país europeu devido aos protocolos sanitários. Em suas redes sociais o governador tranquilizou os familiares e esclareceu que seu estado de saúde é bom. Nas próximas horas uma contraprova deve ser anunciada para reafirmar se a contaminação realmente existe.

