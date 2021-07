VÍDEO: Incêndio destrói bar e lanchonete na Avenida Piauí, em Timon

Um incêndio de grandes proporções atingiu o local onde funcionava um bar e uma lanchonete na Avenida Piauí, em Timon. O caso aconteceu na noite deste domingo (13) quando o local recebia clientes que assistiam a uma partida de futebol na TV. Ninguém ficou ferido, mas houve correria para que todos saíssem de dentro do estabelecimento.



Foto: Reprodução/Youtube

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Timon, o fogo teria sido provocado por um curto circuito na parte interna do bar. Moradores de duas residências que ficam ao lado do estabelecimento também ouviram um estouro e saíram apressados com medo de que o fogo atingisse suas casas.





Segundo apurou a reportagem de O Dia, as casas nas proximidades do bar pertencem aos familiares dos proprietários do estabelecimento. Por conta do risco de o fogo chegar às residências, elas tiveram que ser esvaziadas. Em um vídeo feito pelo radialista Cláudio Alencar, da FM O Dia, é possível ver o desespero dos moradores enquanto o Corpo de Bombeiros tenta conter as chamas concentradas no que parece ser a cozinha do bar.

Por conta do aquecimento do fogo, parte da estrutura do estabelecimento ameaçou desabar e chegou a ceder em alguns pontos. As chamas foram controladas pelos bombeiros ainda durante a noite. A corporação segue agora com a perícia do local para averiguar melhor os danos e determinar as causas exatas do incêndio.

Com informações de Cláudio Alencar, da FM O Dia

