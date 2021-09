VÍDEO: Incêndio atinge região do município de Valença e ameaça casas

O Corpo de Bombeiros do Piauí está trabalhando para controlar as chamas de um incêndio que atinge a região do município de Valença, a 321 Km de Teresina. O fogo, que se iniciou neste sábado (04), preocupa os moradores porque está indo em direção às residências da cidade. Um vídeo compartilhado pelos valencianos mostra as chamas e a fumaça preta se acumulando e se espalhando próximo a uma casa no bairro Campestre.



O Portalodia.com entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Piauí e foi informado que a Companhia de Picos é quem está dando prosseguimento com os trabalhos de contenção das chamas. Dificulta o atendimento o fato de as equipes terem estado concentradas em conter outro foco de queimada, desta vez no município de Milton Brandão, onde a situação também é considerada crítica.

É que além deste foco de incêndio em Valença, as equipes do Corpo de Bombeiros estão sendo demandadas também para controlar as chamas na divisa entre o Piauí e o Ceará. Há mais de uma semana o fogo se alastra naquela região, principalmente nos municípios de Buriti dos Montes e Milton Brandão.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Por conta da demanda, o Corpo de Bombeiros do Piauí encaminhou reforço de 20 profissionais de Teresina para aquela região no sentido de conter as chamas que já se alastram por um raio de 15 hectares entre o território piauiense e cearense.

Sobre a ocorrência de Valença, o Comando de Socorro de Bombeiros informou que o trabalho de contenção das chamas tem sido dificultado por causa da secura da vegetação naquela região e da velocidade dos ventos, mas destacou que já foram destacadas guarnições para o local para ir iniciando o resfriamento da área e, assim tentar desacelerar a velocidade com que o fogo consome a mata e chegue à área urbana da cidade.

