Ventos podem ter ultrapassado os 70 Km/h durante chuva, diz climatologista

A forte chuva que caiu na noite de ontem pegou os teresinenses de surpresa, principalmente por ter acontecido durante o período mais quente do ano, onde as precipitações se tornam mais espaçadas, menores e quase escassas. Marcada por raios, o temporal teve ventos que podem ter ultrapassado os 70 Km/h. A informação é do climatologista Werton Costa, que explicou o que causou a chuva na Capital.



“Teresina recebeu no começo da noite [de ontem] uma intensa atividade convectiva, formação de núcleo de temporal sob influência de um sistema atmosférico que costumeiramente visita o Nordeste entre setembro e fevereiro, que é o chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis. Esse sistema tende a redistribuir a umidade em toda a região, provocando em sua área central condições de tempo firme, mas nas bordas, favorece chuvas com pancadas rápidas, intensas e localizadas acompanhadas de rajadas de ventos e raios". Segundo o climatologista foi registrada uma grande concentração de descargas elétricas na Grande Teresina e Timon”, explicou o climatologista.

Veja abaixo:





De acordo com Werton Costa, a estação do Inmet na zona Norte de Teresina registraram rajadas de vento superiores a 52 Km/h, mas é provável que elas tenham ultrapassado os 70 Km/h, se observados os estragos causados, com queda de postes, danificação de rede elétrica e até mesmo o desabamento do teto de um posto de gasolina.

“Do ponto de vista da precipitação, da quantidade de chuva que foi medida, as estações do Inmet e do Cemaden detectaram volumes acumulados entre 5 e 20 mm, e a chuva teve seu pico com intensidade de moderada a forte”, finalizou Werton Costa.

O vórtice ciclônico de altos níveos deve continuar durante a semana, provocando instabilidade e possibilidade de temporais com intensa queda de raios e grandes rajas de vento.

Maria Clara Estrêla