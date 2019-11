Teto de posto de combustível desaba em Teresina com a força da chuva

Os clientes e funcionários de um posto de gasolina localizado na Avenida Henry Wall de Carvalho, bairro Angelim, na zona Sul de Teresina, viveram momentos de tensão na noite de ontem (19), após o teto do local desabar por conta da força da chuva e do vento. O acidente aconteceu por volta das 19h, quando o local abrigava não só motoristas e motociclistas que abasteciam seus veículos, como também várias pessoas que procuravam abrigo da chuva.



No loca haviam pelo menos 20 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros, mas como a maioria delas estava próximo às laterais do posto, não houve feridos. Um motorista de aplicativo que estava parado dentro do posto acabou tendo seu carro atingido, chegou a ficar preso debaixo da estrutura, mas conseguiu sair sem sofrer lesões.

“Mesmo a estrutura sendo pesada e tendo caído sobre as bombas de combustível, não houve risco de explosão nem de algum evento danoso mais grave, porque o líquido inflamável ficou preso dentro dos tanques como um mecanismo de proteção. Só o cheiro da gasolina que ficou muito forte e isso causou um certo medo nas pessoas, mas a situação toda estava sob controle”, explicou o tenente Vasconcelos, do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros.





Os bombeiros tiveram ainda que ter cautela no atendimento às pessoas, porque haviam fios de alta tensão da rede elétrica no chão, que foram puxados quando o teto do posto veio a baixo.

Linhas de transmissão ficaram comprometidas

A chuva com os fortes ventos e raios que atingiram Teresina na noite de ontem (19) acabaram por comprometer as linhas de transmissão que atendem os municípios de Nazária, Amarante, São Pedro do Piauí, Água Branca e Regeneração, o que causou a interrupção do fornecimento de energia nestes locais.

Por meio de nota, a Equatorial Piauí informou que equipes técnicas de manutenção pesada trabalham na restauração da rede. Devido à alta complexidade, a expectativa da distribuidora é restabelecer gradativamente o fornecimento nas próximas horas.

Aqui em Teresina, a área mais afetada pelo temporal foi a zona sul om alimentadores das subestações Polo Industrial e Macaúba prejudicados sobretudo pelas descargas atmosféricas.

Maria Clara Estrêla