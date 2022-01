Transporte urbano: trabalhadores se reúnem para decidir comissão que representará Sintetro

Trabalhadores do Transporte Urbano de Teresina estão reunidos, nesta sexta-feira (07), em frente ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (SINTETRO), a fim de escolher uma comissão provisória que ficará responsável por representar os trabalhadores, visto que o sindicato encontra-se sem direção.

Segundo Osvaldo Sousa, que trabalha como Cobrador de ônibus, a comissão deve ter cinco pessoas ou mais e será escolhida pelo Procurador de Justiça José Wellington Soares, que também está presente no local, junto aos manifestantes e demais representantes do SINTETRO.



Ainda de acordo com o cobrador, a decisão deve sair ainda hoje. “Estamos escolhendo uma comissão provisória para que essas pessoas conversem com os empresários sobre nossos direitos e questões salariais”, afirma Osvaldo.



Manifestações em frente ao sindicato ocorreram também na última segunda (03), quando trabalhadores do transporte coletivo se reuniram para reivindicar uma assembleia geral. Eles alegam que o sindicato está “ausente na luta há algum tempo” e que há instabilidade nos salários.



