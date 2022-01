Transporte coletivo: trabalhadores pedem assembleia para escolha de diretoria do Sintetro

Nesta segunda-feira (03), trabalhadores do transporte coletivo se reuniram no Centro de Teresina para reivindicar uma assembleia geral. A manifestação tem como principal objetivo a escolha de uma diretoria provisória para o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (SINTETRO).

Os trabalhadores alegam que o sindicato está ausente há algum tempo e que há instabilidade nos salários. O motorista de ônibus Antônio Cardoso comenta que esta é uma luta corriqueira e que a categoria pede socorro.



“Desde 2020 estamos nessa luta. Hoje está pior, além de estarmos com salários atrasados, nosso sindicato está ausente nesse momento de luta e sofrimento. Agora não respeitam até mesmo o pedido do procurador, da juíza e nem da própria desembargadora, que é de convocar uma assembleia para discutir as questões salariais e os benefícios”, afirma em vídeo enviado ao O Dia.



O motorista informa ainda que o sindicato encontra-se fechado no momento e que eles precisam de alguém com um mandato provisório que possa resolver a demanda. “O sindicato está fechado e estamos sem representante, a nossa situação é caótica e triste! Não sabemos até quando iremos aguentar, precisamos de alguém para negociar nossos direitos e benefícios. Pedimos socorro”, acrescenta Antônio Cardoso.



A equipe de Reportagem entrou em contato com o Sintetro, mas não obteve retorno. Segundo comunicado, o órgão encontra-se em recesso e retorna dia 12 de janeiro.

Com informações da O Dia TVIthyara Borges