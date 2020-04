Transporte intermunicipal de passageiros está proibido a partir de hoje

A partir desta segunda-feira (06), estará proibido em todo o Piauí o transporte intermunicipal de passageiros, bem como a circulação dos veículos que fazem este tipo de serviço. A medida vale até o próximo dia 12 de abril e foi determinada mediante portaria assinada pelo governador Wellington Dias na última sexta-feira (03). O objetivo, segundo o governador, é reduzir o fluxo de pessoas de um lugar para o outro para manter a situação de isolamento e evitar a disseminação do Coronavírus.



Confira o decreto aqui



O decreto vem nas vésperas do feriado prolongado da Semana Santa, período em que muitos piauienses se deslocam para o interior. Por meio de suas redes sociais, Wellington pediu que à população que mude sua rotina durante este feriadão e evitem as aglomerações e viagens.





Suspensão do transporte intermunicipal de passageiros vem às vésperas do feriado prolongado da Semana Santa - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Especialmente os teresinenses que viajam para as cidades do sul e do norte do estado, este ano o pedido que fazemos é que mudem a rotina, evitando levar o coronavírus de uma cidade, onde tem uma quantidade maior de pessoas sabidamente contaminadas, para outras localidades”, fez o apelo.

Vale ressaltar, no entanto, que o decreto governamental diz respeito somente ao transporte intermunicipal de passageiros. Aqueles que não se encaixarem neste critério terão garantido seu direito de circulação normal nas rodovias.

Maria Clara Estrêla