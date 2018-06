TJ não alcança meta do CNJ e é o tribunal menos eficiente do Piauí

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou nesta segunda-feira (25) uma plataforma de monitoramento de metas que permite acompanhar a atuação do Poder Judiciário para aprimoramento da prestação de serviços. A ferramenta possibilita ao usuário monitorar cada tribunal especificamente, segmentando por metas e por instância. É possível também fazer cruzamento de dados entre tribunais e instâncias, avaliando a eficiência de cada um deles.



No Piauí, o mais eficiente é o Tribunal Regional Eleitoral, que bateu a meta de atuação estabelecida pelo CNJ e julgou quase o dobro de processos distribuídos em 2018, cerca de 181%. Pode ser considerado menos eficiente o Tribunal de Justiça do Piauí, que julgou aproximadamente 97% da quantidade de processos distribuídos e ficou abaixo da meta. Com percentual de 123%, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região julgou pouco mais do que a quantidade de processos distribuídos.

Sobre o TRE/PI, os dados revelam que foram distribuídos 665 processos eleitorais entre os desembargadores e julgados um total de 1.206 de janeiro a maio deste ano. Os dados referem-se às ações em Primeiro Grau Comum e Segundo Grau. Em nível nacional, o Tribunal Regional Eleitoral que mais julgou processos distribuídos ao longo deste ano foi o TRE da Bahia, com 2.509 ações distribuídas e 7.605 julgadas até maio.

O TJ/PI recebeu 44.479 processos em 2018 e julgou 42.931. A produtividade do judiciário do Piauí, no entanto, não é a pior do Brasil. O TJ da Bahia, por exemplo, julgou apenas 48% dos processos distribuídos. O TJ de Goiás é o mais eficiente, com percentual de 133%.

Todos os Tribunais Regionais Federais julgaram acima da meta do CNJ. O TRT 22ª Região distribuiu 11.423 processos e julgou 12.975, mas o que pode ser considerado mais eficiente do Brasil é o TRT 9ª Região, que alcançou o percentual de 171%.

Nayara Felizardo e Maria Clara Estrêla