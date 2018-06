Erivan Lopes toma posse e defende produtividade do TJ no Piauí

O desembargador Erivan Lopes tomou posse na manhã desta sexta-feira (01) para o seu mandato-tampão de sete meses na presidência do Tribunal de Justiça do Piauí. Em seu discurso, ele defendeu a produtividade do judiciário estadual.



Segundo o desembargador, o TJ julgou, em 2017, 10% a mais do que o número de processos recebidos. Em 2018, a produtividade foi de 124% na segunda instância. “Numa projeção dessa, dentro de cinco anos poderemos eliminar o acervo de processos, o que permite oferecer um julgamento dentro do prazo máximo de um ano”, afirma Erivan.

O presidente também comemora a redução do percentual de presos provisórios, que segundo ele reduziu de 73% para cerca de 40%. “Estamos trabalhando com a equipe da corregedoria para alcançar o índice nacional, que é de 36%, em junho e julho”, disse.

Erivam tem como objetivo melhorar o ranking do TJ no levantamento do Justiça em Números. Até 2016, o judiciário no Piauí era considerado de menor eficiência. No último levantamento subimos seis posições e no próximo que será divulgado, acreditamos que subiremos para a categoria de maior eficiência”, defende o desembargador.

Para os próximos meses, Erivan Lopes prometeu iniciar as obras do Palácio da Justiça, orçado em R$ 47 milhões. A construção será no bairro São Raimundo, no prolongamento da avenida Cajuína. No local serão instalados os gabinetes, as salas das sessões e o plenário, além de toda a parte administrativa. “Nós contratamos a obra por 30 meses e vamos ter deixado numa condição razoável ao final desse mandato”.

Erivan comentou também sobre o concurso dos cartórios, que está dependendo de julgamento de liminar de mandado de segurança. “Espero que em junho ou julho se possa concluir o julgamento e fazer as nomeações”, prevê.

Nayara Felizardo, com informações de Breno Cavalcante (do TJ-PI)