Timon registra a primeira morte por Covid-19; paciente tinha 79 anos

A cidade de Timon, vizinha a Teresina, registrou na noite de ontem (12) sua primeira morte em decorrência da Covid-19. Trata-se de uma idosa de 79 anos moradora do bairro Parque Piauí, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento da cidade com um quadro de pneumonia e parada cardíaca. Ela chegou a ser levada para a sala vermelha, onde os médicos tentaram reanimá-la, mas não conseguiu resistir e veio a óbito pouco depois.



De acordo com a Prefeitura de Timon, a senhora era diabética e hipertensa e, segundo relataram os familiares aos profissionais do hospital, não estaria cumprindo com rigidez o isolamento social. Vale lembrar que Timon encontra-se em quarentena com o decreto de distanciamento valendo até o próximo dia 30 deste mês.

Até o momento, a cidade de Timon possui 69 pacientes confirmados com a Covid-19, sendo que destes, 41 estão em isolamento domiciliar e três encontram-se internados em leitos de enfermaria. Timon não possui pacientes na UTI. No total, o município conta com 55 leitos hospitalares disponíveis, entre enfermaria e unidade de terapia intensiva.



Paciente deu entrada na UPA de Timon, mas não resistiu - Foto: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

Prefeitura alega dificuldades em pontos de comércio

Ainda em abril, quando o governador Flávio Dino (PC do B) determinou que São Luís e região metropolitana permaneceriam em quarentena, mas deu aos municípios do interior maranhense autonomia para decidirem sobre seus decretos, o prefeito de Timon, Luciano Leitoa, anunciou que manteria o isolamento social na cidade e que todos aqueles serviços que não fossem considerados essenciais continuariam fechados.

Este decreto se mantém até o final deste mês. Mas a Prefeitura de Timon disse hoje (12) que tem encontrado certa dificuldade em conter a formação de aglomerações em locais de comércio essencial, como feiras e mercados. O poder municipal timonense informou, no entanto, que está reforçando as medidas de contenção nestes pontos comerciais e orientando a população para a importância de cumprirem a quarentena e evitar que a situação fuja do controle na cidade.

A despeito dos pontos comerciais no centro do município, a população de Timon tem cumprido a contento, ao menos nos bairros, o isolamento social. A Prefeitura ainda não conta com uma estratégia de medição estatística da taxa de distanciamento, mas disse já saber os pontos onde ainda há formação de aglomeração e informou que irá reforçar as medidas de contenção nestes locais em específico.

