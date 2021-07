Timon aplicou quase dez mil doses de vacinas contra a Covid-19 em teresinenses

Um total de 9.592 doses de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) aplicadas na cidade de Timon, no Maranhão, foram administradas em pessoas residentes em Teresina, é o que revela a nota técnica elaborada pelo Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com base nos registros do Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização (SI-PNI) até o último dia 16 de junho.

(Foto: Assis Fernandes/Arquivo/ODIA)

Até a tarde de ontem (23), Timon havia aplicado um total de 61.423 doses da vacina contra a Covid-19 de acordo com informações disponibilizadas Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SESMA), ou seja, mais de 15,6% do quantitativo de doses foi destinado para não o público não residente na cidade maranhense, com cronograma avançado e que, nesta quinta-feira (24), iniciou a imunização de pessoas com 40 anos de idade ou mais, sem comorbidades.

(Fonte: SESMA)

“As cidades que anteciparam seus calendários ou que propiciam melhores serviços podem estar sendo 'invadidas' por pessoas de municípios próximos, ou mesmo localizadas a centenas de quilômetros, o que impede o cumprimento de metas de cobertura e pode ocasionar a interrupção do serviço”, avalia Christovam Barcellos, sanitarista e pesquisador do Icict/Fiocruz envolvido no desenvolvimento do estudo.

Por outro lado, a pesquisa também mostra que ao menos 4.171 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em Teresina no mesmo período foram destinadas a timonenses. Essa situação, segundo a nota técnica da Icict/Fiocruz, se repete em várias outras regiões e cidades do país e resultou na aplicação de mais de 11,3 milhões de doses de imunizantes em moradores fora do município para onde a mesma foi destinada.

“Sem uma coordenação nacional, que integre efetivamente as políticas de vacinação de estados e municípios, sob a liderança do Ministério da Saúde, continuaremos a ver fortes discrepâncias no esforço de vacinação, com enorme variação entre o percentual de vacinados de cidade para cidade, mesmo dentro de um único estado”, analisa Diego Xavier, o epidemiologista do Icict/Fiocruz.

Os dados nacionais ainda mostram que, em média, as pessoas se deslocaram cerca de 252 km até o local de vacinação. Na prática, a cada seis doses de vacinas aplicadas em todo o Brasil, uma foi em pessoas que saíram do município onde moram para serem imunizadas.

