Muitas nuvens com pancadas de chuva localizadas. É assim que o tempo deverá permanecer em Teresina durante esta primeira semana de fevereiro. A previsão é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e aponta precipitações fortes que podem vir, inclusive, acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.



As chuvas e a curta abertura de nuvens para passagem dos raios solares levará uma queda na temperatura e na sensação térmica. As mínimas em Teresina deverão girar em torno dos 23 a 24 graus, já nos períodos mais quentes do dia, a temperatura não deve passar dos 32 graus. Ainda de acordo com o Inpe, mesmo nos dias em que o sol saia, a probabilidade de chuva continua alta, ficando em torno dos 80 a 90%.



Teresina terá semana de tempo nublado e pancadas de chuva - Foto: O Dia



Vale lembrar que a Capital piauiense já tem registrado um volume de chuva considerável em relação ao que se observou nos últimos meses do ano passado. O monitoramento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que que somente durante o mês de janeiro, Teresina registrou um volume acumulado de chuva de 200 milímetros. Os maiores volumes contabilizados, ou seja, as chuvas mais fortes, aconteceram no dia 07, quando a precipitação chegou a 20 milímetros; e na última sexta (31), quando a precipitação chegou a 14,4 milímetros.

De acordo com o Instituto, este mês de fevereiro pode ultrapassar janeiro em volume acumulado de precipitação caso o tempo permaneça nublado nas próximas semanas.

Maria Clara Estrêla