TCE-PI aponta fraude em contratação de empresa por ex-prefeito

Os auditores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), apontaram fraude em dois contratos feitos pelo ex-prefeito de Marcos Parente, o médico Gedison Alves Rodrigues. Segundo a denúncia, o ex-gestor teria simulado situação de emergência e calamidade pública no município para contratar sem licitação uma empresa.

Leia também: