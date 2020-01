Suspeito de estuprar piauiense durante assalto se apresenta à polícia

Um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de estuprar uma turista piauiense durante um assalto na última terça-feira (07) , em Itapuã, um dos principais pontos turísticos de Salvador (BA), se apresentou à polícia nesta sexta-feira (10).



O suspeito foi a Delegacia de Itapuã acompanhando de um advogado. Em seguida, ele foi encaminhado a Delegacia de Proteção ao Turista, no Centro de Salvador, para os trâmites cabíveis em lei.

De acordo com o tenente coronel da Polícia Militar de Itapuã, Eurico Filho, o segundo suspeito do crime foi preso na manhã desta sexta-feira. O homem, que também não teve a identidade revelada, foi espancado por populares do bairro Sussuarana, e levado ao hospital.

Ainda segundo informações da PM, o suspeito foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O seu estado de saúde não foi divulgado.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia