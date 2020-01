Jovem piauiense é estuprada durante passeio em Salvador

Um casal piauiense vivenciou momentos de terror na última terça-feira (7) na Praia de Itapuã, em Salvador-BA. Os namorados estavam de férias na cidade. Durante um dos passeios, foram abordados por dois assaltantes, e a jovem de 19 anos foi estuprada.

Segundo o casal relatou a polícia, eles estavam no início da noite caminhando na praia quando resolveram parar em um dos pontos. Dois homens se aproximaram do casal e anunciaram o assalto. O namorado disse que o dinheiro havia ficado no hotel. Eles fizeram o homem ir buscar o dinheiro enquanto ficaram com a adolescente.

A piauiense relatou um diálogo que teve com o assaltante. Ele teria dito que não gostava do Piauí porque sua companheira faleceu no estado e há três dias tinha perdido um filho. Após a conversa, o suspeito pediu que ela baixasse o short que usava.

A polícia foi acionada e conseguiu imagens de câmeras de segurança que registraram a movimentação dos envolvidos. A jovem passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPI). O casal piauiense antecipou o retorno para Teresina.

Imagens conseguidas pela polícia podem ajudar a esclarecer os fatos (Foto: Reprodução)

Otávio Neto