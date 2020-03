Tem gente aproveitando o atual momento de isolamento social, o parco movimento nas ruas e as lojas fechadas nos centros comerciais para cometer crimes. Nos últimos dias, tornou-se mais comum se ouvir relatos de arrombamentos em prédios comerciais. O próprio Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Piauí) denuncia que registrou seis casos se comércios arrombados em Teresina.



Para dar resposta a este cenário, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP) lançou nesta quinta-feira (26) a Operação Área Comercial com o objetivo de reforçar as rondas ostensivas da Polícia Militar nas áreas de comércio em todas as zonas de Teresina. Para tanto, foi entregue a cada um dos batalhões da Capital novas viaturas que serão usadas pelos comandantes durante o dia, mas principalmente durante a noite, quando se registram arrombamentos com mais frequência.

O 1º BPM, por exemplo, fará rondas diárias pelas principais ruas do Centro Comercial de Teresina e a ação já se iniciou nesta madrugada. A viatura do 8º BPM, que atende à zona Sudeste, ficará responsável pelas rondas nas Avenidas Joaquim Nelson e Noé Mendes, bem como no seu entorno, intensificando o policiamento na área comercial do Dirceu I e Dirceu II.



SSP lança operação para conter arrombamentos em comércios durante quarentena - Foto: O Dia



Na zona Sul, a área do Parque Piauí (avenida principal e entorno) ficará coberta por uma viatura do 6º BPM e na região da Vila Irmã Dulce e Porto Alegre é o 17º BPM que reforçará as rondas na área comercial dos dois bairros. Já no que respeita à zona Leste de Teresina, o 5º BPM recebeu um reforço mais significativo, porque aquela região possui uma área comercial mais extensa que as demais, abrangendo desde a Avenida Nossa Senhora de Fátima , passando pela Jóquei Clube, Dom Severino, Homero Castelo Branco, até chegar na Avenida Presidente Kennedy.

Por fim, a zona Norte receberá reforço com mais uma viatura entregue ao 9º BPM que vai cobrir a área comercial da Avenida Rui Barbosa, Avenida Principal do Mocambinho e Avenida Jerumenha. Todas estas viaturas têm um cartão programa que devem seguir para dar a maior abrangência possível à sua zona de patrulhamento.

“Não vamos ter essa realidade no nosso Estado, principalmente na nossa Capital. Vamos reforçar essa ação durante a noite, mas ela também durará durante o dia para dar essa sensação real de segurança para as pessoas nesse momento em que precisamos combater o vírus. Vamos focar no policiamento para resolver esse problema”, explica o secretário de Segurança, Fábio Abreu.

A Operação Área Comercial começou hoje (26) e vai se estender por tempo indeterminado.

Maria Clara Estrêla