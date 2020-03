Após fechamento, lojas do Centro de Teresina são alvos de arrombamentos

Foto: Reprodução Internet.

Pelo menos seis lojas no Centro de Teresina foram alvos de criminosos durante os primeiros dias de isolamento social por causa do novo coronavírus. Segundo o sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas), a falta de movimentação de pessoas na região facilitou os crimes.



“Eu estava sabendo de quatro ocorrências, mas foram constatadas mais duas hoje. Ainda não há como saber o prejuízo causado pelos criminosos. Como diminuiu a movimentação no Centro, facilitou os crimes”, disse o presidente do Sindilojas, Tertulino Passos.

Entre os alvos estão duas óticas, uma financeira, um laboratório, uma distribuidora de óculos e uma corretora. Os bandidos arrombaram as empresas e, em seguida, furtaram os objetos. “Já entramos em contato com a Polícia Militar, que reforçou o policiamento e está acompanhando o caso”, informou Tertulino.

A reportagem entrou em contato com o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Maurício de Lacerda, para comentar o caso, mas as ligações não foram atendidas. O espaço permanece aberto para posicionamento.

Até o fechamento desta matéria, não há informações de suspeitos presos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia