Sobe para 51 o número de casos confirmados de Covid-19 no Piauí

Subiu para 51 o número de casos confirmados do Novo Coronavírus no Piauí. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) na noite deste domingo (12), revelando um aumento de quatro registros da doença nas últimas 24 horas.



No atual momento, o Piauí possui, além das 51 confirmações, 1.068 casos descartados mediante exames no Lacen (Laboratório Central do Piauí) e sete óbitos. Importante ressaltar que não há mais divulgação de casos suspeitos, porque como o Brasil não possui mais transmissão comunitária, a população como um todo é considerada passível de ter coronavírus mesmo sem apresentar os sintomas da doença.

De acordo com a Sesapi, dos quatro pacientes confirmados ontem com a Covid-19, três são de Teresina, sendo duas mulheres com idades de 53 e 54 anos, e um homem de 66 anos. O quarto paciente é uma mulher de 29 anos que testou positivo para o Coronavírus em Piracuruca.

Teresina já deve ter 400 casos da doença

A situação da Covid-9 no Piauí, em especial em Teresina, está subnotificada. É isso o que afirma o doutor em matemática aplicada com ênfase em modelos matemáticos em epidemiologia, Jeferson Leite. De acordo com ele, pelas projeções a Capital piauiense já deve ter pelo menos 400 casos da doença ainda não contabilizados pelo poder público.

Para chegar a este valor, o matemático considerou a quantidade de casos já registrados no mundo, no Brasil e também nos estados vizinhos como Ceará e Maranhão, que contabilizam respectivamente 1.580 casos e 340 casos confirmados.

“Baseado nessa estimativa, acreditamos que o pico da doença em Teresina se daria entre os dias 13 e 20 de maio”, pontuou Jeferson Leite em uma live com Firmino Filho nas redes sociais.

Maria Clara Estrêla