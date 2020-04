Covid-19: Teresina já deve ter 400 casos da doença, alerta matemático

De acordo com o boletim mais atualizado da Fundação Municipal de Saúde (FMS), divulgado no sábado (11), Teresina tem hoje 36 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (Covid-19), no entanto, o doutor em matemática aplicada com ênfase em modelos matemáticos em epidemiologia, Jeferson Leite, é possível que a capital piauiense já tenha cerca de 400 com a doença.

A informação foi trazida à tona ontem, durante um bate-papo virtual com o prefeito Firmino Filho (PSDB) que tratou sobre relação entre o crescimento exponencial dos infectados e a necessidade de estimular ainda mais o isolamento social como mecanismo de combate à disseminação do vírus. “As subnotificações são grandes. É muita ingenuidade achar que temos apenas os 40 casos”, pontuou Leite.

Além das subnotificações, o matemático adotou em seu cálculo o modelo conhecido como Lógica de Fuzzy e regressão não linear, levando em consideração a quantidade de casos já registrados no mundo, no Brasil e também nos estados vizinhos, como Maranhão e Ceará, que contabilizam 340 e 1580 casos, respectivamente. “Baseado nessa estimativa, acreditamos que o pico da doença em Teresina se daria entre os dias 13 e 20 de maio”, pontua.

Por sua vez, Firmino reconhece a dificuldade de expandir a quantidade de testes realizados pelo poder público municipal por uma escassez de insumos necessários para isso, segundo ele, uma realizada não apenas de Teresina. “Essa é uma demanda de vários estados e municípios. Não estamos conseguindo dar essa resposta de forma satisfatória (...) Temos uma subnotificação devido a quantidade muito baixa de testes”, admite o gestor.

Até a manhã deste domingo (12), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) havia confirmado 47 casos e sete mortes por Covid-19 em todo Piauí, a maior parte destes concentrados na capital.

