Sisu: Estudantes tem dificuldade para se inscrever em lista de espera

O prazo para participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020/1, começou nesta quarta-feira, 29. Porém, tem causado desconfortos nos estudantes.

Os jovens estão se manifestando no Twitter sobre a inscrição, pois quem não se inscreveu nas duas opções de curso, não está conseguindo manifestar interesse na lista de espera, pois aparece a seguinte mensagem:

"Opção não considerada na lista de espera. Você indicou interesse em participar da lista de espera na outra opção". Sendo que o estudante não possui segunda opção.

Leia também:

MEC diz que instabilidade no sistema do SISU deve se normalizar em breve

Inscrições para o Sisu se encerram às 23h59 deste domingo



STJ libera divulgação dos resultados do Sisu







No Sisu, o estudante tem a possibilidade de escolher duas opções de curso. E após encerrar as inscrições, caso não tenha sido aprovado, pode manifestar interesse em participar da lista de espera.











-

A opção é feita no próprio site do SiSU, basta fazer login. Depois é preciso aguardar as próximas chamadas que serão de responsabilidade das instituições de ensino, em suas páginas oficiais, conforme seus cronogramas.

Sisu

O SiSU 2020/1 foi realizado para o preenchimento de 237.128 vagas em 128 instituições de ensino. As instituições federais tiveram reserva mínima de 50% das oportunidades para o Sistema de Cotas, pela Lei Federal (escola pública), mas as universidades (incluindo estaduais) puderam reservar vagas para ações afirmativas/cotas próprias.

As inscrições foram recebidas de 21 a 26 de janeiro, dois dias a mais do que o previsto inicialmente por causa do erro nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. O MEC registrou 3.458.358 participações de 1.795.211 pessoas, sendo o número de cadastros maior do que o de candidatos devido a possibilidade de escolher até dois cursos.

Sandy Swamy