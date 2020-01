STJ libera divulgação dos resultados do Sisu

O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro João Otávio de Noronha, atendeu a um pedido do governo Bolsonaro e liberou, na tarde desta terça-feira (28), a divulgação do resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Resultado já pode ser conferido. Foto: Divulgação

Na segunda-feira (27), a AGU (Advocacia-Geral da União), que representa o governo, protocolou um recurso no tribunal para garantir a manutenção do calendário de divulgação da lista de aprovados.

O governo pediu a suspensão de uma decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que havia mantido a determinação da Justiça Federal em São Paulo, da última sexta (24), de não permitir a divulgação da lista devido a problemas em correções de provas do Enem.

Pelo cronograma original, os resultados do Sisu seriam divulgados nesta terça.

Folhapress