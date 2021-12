Sistemas do Detran ficam mais um dia fora do ar; entenda

A Agência de Tecnologia da Informação (ATI) do Governo do Estado informou que os serviços relacionados ao registro de veículos do Detran, que estavam previstos para voltar hoje (16), vão passar mais um dia fora do ar e devem retornar somente nesta sexta-feira (17). O órgão informou que as medidas foram necessárias devido a atrasos no cronograma de execução da migração dos sistemas, motivados por intercorrência referente à ação de hackers.





Estes ataques, segundo disse a ATI, vêm acontecendo nesta última semana. Vale lembrar que no último dia 09, os sites sob domínio do Governo do Piauí e da Prefeitura de Teresina saíram do ar após os ataques cibernéticos contra o sistema Conecte SUS, do Ministério da Saúde, onde são armazenados os dados de vacinação de todo o país.

“É importante pontuar que os ataques impactaram na redução da velocidade de acesso aos sistemas, considerando a sobrecarga nos inks. Nenhum dado foi exposto, roubado ou acessado, contudo dificultou o processo de migração e integração das aplicações”, disse a ATI em nota.

